الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف": انطلاق فعاليات دورة اللغة العربية لأئمة قادة فكر

دورة اللغة العربية
دورة اللغة العربية لأئمة قادة فكر

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات دورة اللغة العربية للسادة أئمة قادة فكر الثالثة بالمديريات الإقليمية (أونلاين)، في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة لتأهيل وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستواهم علميًّا وإداريًّا وفنيًّا، وعملًا على تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وعُقدت المحاضرة الأولى للدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، بعنوان "علم البلاغة"، حيث أكد أنّ الداعية عليه أن يحرص على إيصال الدعوة إلى الناس بالاستعانة بكل وسيلة مشروعة لتحقيق ما يصبو إليه، مبينًا أن من الوسائل المشروعة الكلمة الهادفة الفصيحة، والجملة البليغة، والعبارة المؤثرة، وسلامة اللغة، وحُسن البيان، وأفانين الكلام وطرائقه، وتذوقه اللغوي، وشعوره السليم المرهف بجمال اللغة وروعتها، وكل هذه الألوان من فصيح الكلام لا تتأتى إلا من خلال فهمه لعلم البلاغة.

كما عقدت المحاضرة الثانية للدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة السابق، بعنوان "علم النحو" وأكد أن علم النحو مدخل لفهم جميع العلوم، فالنحو لا يستغنى عنه، ولا بد منه، ومن جهله فبضاعته من العلوم مزجاة، وفهمه عقيم، ومن أتقنه وبرز فيه فهو من أصحاب السبق، لأن النحو مرقاة للوصول إلى سائر الفنون، كما أكد أن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو.
 

دورة اللغة العربية لأئمة قادة فكر وزارة الأوقاف دورة اللغة العربية أئمة قادة فكر

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