الرئيس السيسى يجيب على تساؤلات المواطنين حول الكهرباء والأسعار (إنفوجراف)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى محافظة مرسى مطروح، تحدث خلالها حول الجدل الدائر بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وارتفاع الأسعار.

والتقى الرئيس السيسي عمد ومشايخ قبائل مطروح والسلوم وسيدي براني، وأدار معهم حوارًا مفتوحًا تطرق إلى كافة المجالات، لا سيما مشاريع التنمية.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تضع في اعتبارها المواطنين ممن يعيشون ظروفًا صعبة، كما شرح أسباب تخفيض أحمال الكهرباء.

وأوضح أن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات بعد ارتفاع الأسعار عالميًا مثل عبئًا، حيث إن استخدام الوقود سواء للسيارات أو الكهرباء يتم بيعه في السوق المصرية بالجنيه بينما تشتريه الدولة بالدولار.