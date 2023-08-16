رسميًا.. أحمد الشيخ ينتقل إلى الاتحاد السكندرى لمدة موسمين

أعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق، قادمًا من فياجيم بريبرام التشيكي، في صفقة انتقال حر.

ونشر الاتحاد السكندري بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أكد خلاله التعاقد مع الشيخ بعقد يمتد لمدة موسمين.

وجاء في البيان: "نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى في إتمام التعاقد مع الجناح المميز أحمد الشيخ، والعائد من تجربة الاحتراف بالدوري التشيكي، والذي سبق له تمثيل أندية مصر المقاصة والأهلى وبيراميدز والمصرى البورسعيدى".

وأضاف: "ويُجيد الشيخ اللعب بمركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم وقدم مستويات أكثر من رائعة خلال المواسم السابقة بالدوري المصري، وسبق له التتويج بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفا".

وزاد: "ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر والتي تمتد لموسمين قادمين كل الأمنيات الطيبة والتوفيق للاعبنا الجديد أحمد الشيخ مع نادى الاتحاد السكندرى".

وانضم الشيخ لـ بريبرام التشيكي في شهر مارس الماضي، ليلعب معهم في دوري الدرجة الثانية، حيث شارك في 14 مباراة، مسجلًا هدفًا وحيدًا.

وانتقل أحمد الشيخ للعب في فريق المصري في شهر سبتمبر لعام 2021، قادمًا من نادي بيراميدز.

وشارك أحمد الشيخ في 11 مباراة مع المصري البوسعيدي هذا الموسم في بطولة الدوري، واستطاع تسجيل هدف، وصناعة آخر.

وانضم أحمد الشيخ إلى صفوف الأهلي، في يوليو 2015 قادمًا من مصر المقاصة، بعد صراع شرس مع الزمالك.

وخرج أحمد الشيخ من الأهلي على سبيل الإعارة لمصر المقاصة ليفوز بجائزة هداف الدوري، ويحتل معهم المركز الثاني في المسابقة، قبل أن يعود للفريق في صيف عام 2017، ثم إعارته مرة أخرى للاتفاق السعودي.