الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: «مفيش مكان فى مصر لم تصل إليه يد التطوير والتنمية»

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل مشروع يتم تنفيذه في مطروح له انعكاس على أهالي المحافظة، متابعًا: "نعمل منذ 8 سنوات على امتداد الدولة المصرية، ومفيش مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير والتنمية من أول أسوان إلى الإسكندرية".

وأضاف السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تعمل بخطة ورؤية تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها حتى عام 2030.

وتابع: "تعرضنا لأزمتين مكناش سبب فيهم وهما أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير جدًا على العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية"، مؤكدًا أن مصر لم تتخذ قرارًا تورط فيه الدولة فيما يخص الأزمة الروسية.

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