الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف بدت أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى في أول عمل مشترك لهن؟

انجلينا جولي وابنتها
انجلينا جولي وابنتها في أول عمل مشترك بينهما

ظهرت أنجلينا جولي في مدينة نيويورك مع ابنتها الصغرى فيفيان جولي بيت، 15 عامًا، بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث بدت الفائزة بجائزة الأوسكار البالغة من العمر 48 عامًا أنيقة للغاية في ملابس سوداء بالكامل تضمنت فستانًا متدرجًا بقصة منخفضة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ظهور أنيق لأنجلينا جولي وابنتها في أول أعمالهما

وأفادت الصحيفة، بأن أنجلينا كانت ترتدي فستان أسود وسترة بنفس اللون، وحملت أغراضها الأساسية في حقيبة يد من الجلد YSL، حيث سارت نجمة Changeling نحو سيارة دفع رباعي قريبة مرتدية الكعب العالي من Christian Louboutin.

وتابعت أن أنجلينا ربطت شعرها لأعلى وكانت ترتدي نظارة شمسية كبيرة مصممة، وهي أم لـ 6 أطفال، وهم مادوكس 22 ، باكس 19 ، زهارا 18 ، شيلو 17، وشقيق فيفيان التوأم نوكس، حيث لا تزال الأزمات والصراعات بين أنجلينا وزوجها السابق براد بيت على حضانة أطفالهم القصر.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ظهورها أمس الثلاثاء بعد فترة وجيزة من الكشف عن أن أنجلينا هي الآن المنتج الرئيسي في المسرحية الموسيقي في برودواي لفيلم 1983 The Outsiders، ولم تكن هذه هي مشاركتها الأولى في برودواي فحسب، بل إنها أيضًا المرة الأولى التي تعمل فيها أنجلينا في مشروع مع ابنتها الصغرى فيفيان.

ووفقًا لـET، ستعمل فيفان كمساعد متطوع أنجلينا ولها مشاركة مباشرة في الإنتاج، وقالت أنجلينا في بيان: "تذكرني فيف بوالدتي مارشلين برتراند من حيث أنها لا تركز على أن تكون مركز الاهتمام ولكن في دعم المبدعين الآخرين".

وتابعت: "درست جيدًا، وجادة فيما يتعلق بالمسرح وتعمل بجد لفهم كيفية المساهمة بشكل أفضل".

وقال مصدر إن فيفيان تحب المسرح الموسيقي وأن أنجلينا كانت تأخذها إلى الإنتاج منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وقالت أنجلينا في بيان في وقت سابق من هذا الشهر: "آمل أن أكون قادرة على المساهمة مع الاستمرار في التعلم من هذا الفريق المذهل، الذي كنت أعمل معه منذ أن أحضرتني ابنتي لمشاهدة العرض في La Jolla Playhouse".

أنجلينا جولى فيفيان الأوسكار عمل ملابس سوداء

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