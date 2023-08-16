الرئيس السيسى يدعو أهالى واحة سيوة للحفاظ على المشروعات القومية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية.

ودعا الرئيس السيسي، خلال إلقاء كلمته أمام أهالي محافظة مطروح، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المواطنين في واحة سيوة بضرورة الحفاظ على المشروعات القومية التي أقامتها الدولة من أجل حماية هذه الواحة من الضياع، وكان على رأس هذه المشروعات مشروع الصرف الزراعي.

وأشار إلى أن مجلس مدينة واحة سيوة عليه الحفاظ على المشروعات القومية وتنظيم العمل بها قدر المستطاع.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تنظيم للقبائل في مطروح للشكل المطابق لأعراف وتقاليد هذه القبائل، وهذا التنظيم سوف يساعد الدولة المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المنظمة لأهالي هذه القبائل من صحة وتعليم وغيرهما.