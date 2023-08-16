برلمانى: إحالة مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية "انتصار للنقاش الجاد"

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية، دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح أبواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

أضاف سالم أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها "التي لاقت بعض التشكيك" من بعض المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج ايجابية، هى فكرة فعالة ولها ثقلها، لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هي بداية الطريق للحل.

تابع وكيل خطة النواب أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لا سيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوى السياسية والأحزاب والخبراء وجميع أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق على الحلول لها.

كما أحدثت حالة الحوار حراكًا مجتمعيًا كبيرًا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيًا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

وأشار سالم إلى أن الرئيس السيسي عودنا أن نفتح كل الملفات ونناقش جميع القضايا، وسبق أن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كانت فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس السيسي سريعًا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.

وتوقع سالم أن تكون المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.