الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بداية لتطبيق أهداف الجمهورية الجديدة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن إعلان الرئيس السيسي اليوم عن إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني وتقديمه الشكر للمشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالة تلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها بمثابة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.

أضاف عابد أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني، كان حريصًا على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وتابع أن الرئيس السيسي كان يتابع شخصيًا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، مبديًا دعمه للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمر والدائم ورعايته المستمرة لفعاليات الحوار الوطني منذ بدايته إلى الآن.

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