الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. أربع فعاليات ترفيهية ما بين الرياضة والغناء ضمن مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الصيفي، والذي يحدث حالة نجاح كبيرة هذه الفترة في المدينة المصرية الساحلية والرائعة من حيث الشكل والأجواء، حيث يتابع فعاليات المهرجان هذه الفترة العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة على كافة المستويات فنيًا ورياضيًا واجتماعيًا بشكل ترفيهي .

فجدول غدًا الخميس مليء بالفعاليات الترفيهية التي تصل لأربع فقرات متنوعة على مدار اليوم تنطلق بحفل البطولة العربية للجودو، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا في قلب المدينة الجميلة، وبعده يقوم أوركسترا فؤاد ومنيب بإحياء حفل في تمام الساعة الـ8 مساء على مسرح الشارع.

وتتواصل الفعاليات بحفل ترفيهي لعلي قنديل الاستاند أب كوميدي، وذلك في تمام الـ10 مساء على ساحة مسرح سمارت، وتنتهي الفعاليات بحفل النجم الكبير حكيم ومعه المطرب محمد محسن، حيث تنطلق الحفلة في تمام الساعة 10 مساء على مسرح العلمين أرينا.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، الذي يبهر الحضور من كافة دول العالم.

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