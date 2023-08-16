الرئيس السيسى: لدينا برنامج كبير لتطوير سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت لأزمتين: أزمة كورونا، وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا".

وأوضح الرئيس، خلال لقائه مع أهالي مطروح: "الأزمتين دول مكناش سبب فيهم، إحنا في أزمة وبنتكلم بمنتهى الوضوح، والأزمة تحدي من ضمن تحديات زي تحدي الإرهاب من 2011 و2012".

واستطرد: "الناس كانت بتقول موضوع الإرهاب هيخلص ولا لأ، واستنزاف شباب مصر، وحالة عدم الاستقرار، وكنت بقول بفضل الله هيخلص، وبالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا في سيناء، وده حق لهم، وبتكلم علشان الرسالة توصل ليهم".