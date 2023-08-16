أبرزهم الطوباوي وفرنانديز.. تعرف على الـ19 من الشهداء الفرنسيسكان

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بذكرى رحيل الطوباوي فيتوريو شوميلاس فرنانديز و19 من الشهداء الفرنسيسكان.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية على خلفية الاحتفالات إن فيتوريو شوميلاس فرنانديزو استشهد مع 19 آخرين من الرهبان الفرنسيكان من إقليم قشتالة في 1936.

وأثناء الاضطهاد الديني في إسبانيا، ولد فيتوريو في أولميدا ديل ري (كوينكا) في 28 يوليو 1902 وتم تعميده في 30 يوليو 1902 في رعية العذراء مريم سيدة الثلج.والديه هم ألفونسو وكاتالينا ولديهما ستة أطفال.

بسبب وفاة والده المبكرة، كان عليه أن يعمل لمساعدة الأسرة ولا ينسى مساعدة الفقراء وزيارة المرضى على غرار والديه الأتقياء. يتمتع بصفات طبيعية ممتازة ، مفتونًا بتاريخ شهداء اليابان منذ سن مبكرة ، أظهر علانية رغبته في الذهاب إلى أرض الإرسالية والموت شهيدًا من أجل المسيح. كان يردد بكل سرور الخطب التي يسمعها لأقرانه ويقوم بها حتى في حضور الكبار بكل جدية. قال الجيران الذين سمعوه: فيكتور يكرز بالفعل!وبمساعدة مالية من الجيران وكاهن الرعية كان يعطيه بعض الدروس الخصوصية.

في 25 سبتمبر 1914، تمكن من دخول الإكليريكية الفرنسيسكانية الصغري في بلمونتي في سن 12 ؛ودخل مرحلة الابتداء في 2 أغسطس 1917م في دير باسترانا (غوادالاخارا).وفى 4 أغسطس 1918م قام نذوره الأولي في أريناس دي سان بيدرو (أفيلا) . ثم تابع دراساته الفلسفية في باسترانا ودراسات اللاهوت في كونسويغرا ، في وفي نهايته رُسم كاهنًا في طليطلة عام 1925م. لقد احتفظ دائمًا بالنموذج الإرسالي لطفولته ، وخلال إحدى عشرة سنة من حياته الكهنوتية مارسه بالأفعال والكلمات والكتابات. وعين أستاذاً في الاكليريكية الفرنسيسكانية، وثم مديراً للجامعة.

وفى 1931 عين رئيساً لدير كونسويغرا وفي عام 1932 مديرًا لمجلتي الفرنسيسكان "كروزادا سيرافيكا" و"هوغار أنطونيانو" في مدريد. قام بنشاط رعوي وثقافي مكثف ، حيث اهتم بالتعليم المسيحي والوعظ الشعبي ، واهتم بالمرضى والفقراء كلاريس والرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة ، وبذل قصارى جهده في تنشئة الطلاب ، والتعامل معهم بحكمة ولطف ،وكان يهوي العزف على الأرغن والمشاركة في الجوقة الروحية للترانيم . في فبراير 1935 نُقل من مدريد لفترة قصيرة إلى الماجرو وفي أكتوبر من نفس العام ، بعد المجمع الرهباني الإقليمي في كونسويغرا.

قتل الأب فيتوريو وخمسة كهنة أخرين : أنخيل هيرنانديز-رانيرا دي دييغو ، دومينغو ألونسو دي فروتوس ، مارتين لوزانو تيلو ، جوليان نافيو كولادو ، بينينو برييتو ديل بوزو. وأربعة عشر طالباً في مرحلة اللاهوت : (مارسيلينو أوفيجيرو ديغو) فيغا بيدرازا ، خوسيه ألفاريز رودريغيز ، أندريس ماجاداس مالاجا ، سانتياغو ماتي كالزادا ، ألفونسو سانشيز هيرنانديز-رانيرا ، أناستاسيو غونزاليس رودريغيز ، فيليكس ماروتو مورينو ، فيديريكو هيريرا بيرميجو ، أنطونيو رودرينو مثل مالقة ، فالنتين بالونديلو (فوينتي ديل فريسنو ، سيوداد ريال) في 16 أغسطس 1936.

تم إطلاق النار على والده فيليكس جوميز بينتو بينيرو في 7 سبتمبر في هويفا (غوادالاخارا). تم إطلاق النار على الأب بيرفكتو كاراسكوسا سانتوس في تمبليك في 17 أكتوبر تم تطويبهم من قبل الكاردينال خوسيه سارايفا مارتينز، مندوب بنديكتوس السادس عشر في 28 أكتوبر 2007.