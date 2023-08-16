المنشاوي يتفقد مقر تنسيق جامعة أسيوط الأهلية

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، مقر تسويق الخدمات الجامعية بالمبنى الإداري للجامعة؛ لمتابعة أعمال تنسيق جامعة أسيوط الأهلية، والاطمئنان على انتظام سير العمل به، وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال تنسيق القبول بجامعة أسيوط الأهلية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.

رافق الدكتور أحمد المنشاوي، في جولته، الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفى أمين عام الجامعة المساعد، وطاهر حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن التقديم يتبع نظام التقديم الإلكتروني المباشر لكل الكليات بالجامعة الأهلية؛ طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية، والأجنبية، طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها، بكليات جامعة أسيوط الأهلية السبع، وهي: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة والبحوث الدوائية، الهندسة والعلوم التطبيقية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية) من خلال الرابط: http://asnu.edu.eg/home/ar، وذلك من يوم الإثنين الموافق 15 من أغسطس حتى الإثنين المقبل الموافق 21 من أغسطس، وفق الحد الأدنى المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والخاصة؛ مع العلم أن أولوية القبول للأعلى مجموعاً؛ بعد انتهاء فترة التقديم للتسجيل.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، أنه تم بالفعل تقدم 5250 طالبًا من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالتسجيل الإلكتروني؛ للالتحاق بكليات جامعة أسيوط الأهلية، و(350) طالبًا من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، والأجنبية، وتم الانتهاء من إجراءات التقديم، وتسديد المصروفات لعدد (500) طالب خلال اليوم الأول للتسجيل الورقي، معلنًا أن الكليات الأعلى إقبالاً هي: الطب، والصيدلة ، والحاسبات والمعلومات، كما وجّه رئيس الجامعة كل القائمين على العمل بمكتب تسويق الخدمات؛ بمراعاة الدقة عند استلام ملفات الطلاب؛ منعًا للخطأ، كما وجههم بالرد على استفسارات الطلاب، وأولياء أمورهم، وتيسير الإجراءات عليهم، خاصة في ظل الإقبال الكثيف من الطلاب على التقديم.

الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ قد أعلنت في وقت سابق الحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية، والخاصة؛ حيث سجل الحد الأدنى للطب البشرى 80%، وطب الأسنان 78%، والصيدلة والبحوث الدوائية 72%، والهندسة والعلوم التطبيقية 68%، والحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%، والعلوم المالية والإدارية 55%، والألسن واللغات التطبيقية 55%.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط الأهلية؛ إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الأهلية؛ تحظى بدعم، ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

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