الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعلن فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

محافظة قنا
محافظة قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج، وتخصيص بلوك كامل لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بدون صباغة أو تجهيز، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ" نجع حمادي، حيث أن المجمع كان مقتصرًا على الأنشطة الكيميائية والهندسية والغذائية فقط، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشغيل الشباب، وإقامة المشروعات داخل المجمعات الصناعية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الداودي، أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ يضم 420 وحدة صناعية، تم حجز 75% من إجمالي الوحدات حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوحدات الصناعية التي تم تخصيصها لنشاط الغزل والنسيج تتميز بأنها تشتمل على جميع المرافق، ومساحتها التي تبلغ 216 م لكل وحدة، وتبلغ قيمة إيجارها 10 جنيهات و85 قرشًا لكل متر مربع شهريًا، كما يتم إعفاء المستثمر من دفع قيمة إيجار الوحدة الصناعية لمدة 9 شهور.

ويتكون مبنى الوحدة الصناعية من منشآت معدنية ، وحوائط من البلوك الأسمنتي بارتفاع 4.40 متر، ويصل ارتفاع الوحدة الصناعية 7.60 متر، وعرض الواجهة 18 مترًا، فضلًا عن أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق و صندوق إطفاء، ويبلغ قطر مدخل تغذية المياه 1.5 بوصة، ومخرج الصرف الصحى 4 بوصة.

كما أن الوحدة مزودة بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 27 ك.ف.أ ، ويحق للمستثمر التقدم بطلب واحد على أكثر من وحدة صناعية ، و بدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المجمع يضم منطقة للخدمات تشمل (مبنى إداري – معارض – منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك – مطعم وكافتيريا).

وأشار محافظ قنا، إلى أن كراسة الشروط تبلغ قيمتها 570 جنيهًَا، بالإضافة إلى سداد مبلغ 10 الآف جنيه مقابل تأمين جدية حجز عن كل وحدة صناعية، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، الكائن بمركز خدمات المستثمرين - امتداد مجمع مواقف قنا.

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