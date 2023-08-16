الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الواقع المعزز".. قرارات عاجلة من وزير التعليم

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

اجتمع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، موجهًا بتعظيم دور وتفعيل المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

كما أكد أهمية مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية على، أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلًا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات. 

وفي هذا الصدد، وجه الوزير أيضًا بإتاحة فريق من المعلمين المساعدين المتميزين على المنصات والقنوات التعليمية لتقديم العرض للطلاب ومتابعتهم بشكل تفاعلي.

وزير التربية والتعليم تطوير المناهج المنصات القنوات التعليمية المواد الدراسية دمج التكنولوجيا

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