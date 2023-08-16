آيتن جمال تتوج بالمركز الأول في البطولة العربية للجودو بالعلمين

حققت أيتن جمال الدين المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للجودو بالعلمين، بينما توجت نيجار بالمركز الثاني والفضية، وفي المركز الثالث جاءت العراقية فاطمة عبد الواحد بالميدالية البرونزية.

وحصل سيف الشافعي، لاعب نادي هليوبوليس، على الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 39 كيلو، بعد الفوز على صلاح الدين صحراوي، في نهائي البطولة ذاتها.

وتوج إسماعيل يحيى، لاعب نادي هليوبوليس، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 46 كيلو، بعد الفوز على عمر محمد ،لاعب المشروع القومي للناشئين، في المباراة النهائية.

وأسفرت منافسات وزن تحت 38 كجم أشبال عن فوز الثنائى المصرى بذهبية وبرونزية، وحقق سيف الشافعى المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توج علاء الدين صحراوى بالمركز الثانى و الفضية ، وفى المركز الثالث ياسين عاصم بالميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات وزن تحت 63 كجم، بنات أشبال، عن فوز اللاعبات المصريات بأول 3 مراكز في البطولة، حيث حققت آلاء السيد المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توجت ملك إبراهيم بالمركز الثانى والفضية، وفى المركز الثالث توجت مريم الزهرى بالميدالية البرونزية.

أسفرت منافسات وزن تحت 52 كجم ، بنات أشبال ،وحققت الجزائرية ماريا لشانى المركز الأول و الميدالية الذهبية ، بينما توجت مواطنتها انفال حبيشى بالمركز الثانى والميدالية الفضية .

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وشهدت منافسات الناشئين المقامة اليوم الأربعاء، بـ البطولة العربية للجودو العلمين 2023، تأهلت عدد كبير من لاعبي ولاعبات المشروع القومي إلى الأدوار النهائية، للمنافسة على ميداليات جديدة خلال فعاليات البطولة التي تشهد إقبالا كثيفا.