"الغربية" تواصل حصر الأراضى غير المستغلة لتعزيز الاستفادة منها

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في جهودها لحصر كافة قطع الأراضي غير المستغلة بالمحافظة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تعزز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية هذا البروتوكول في سعي محافظة الغربية للاستفادة الأمثل من الأراضي غير المستغلة، وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتوافق مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

وتابع: أن السعي من خلال هذه الجهود إلى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويخفف من مشكلة البطالة في المنطقة، مضيفًا إلى ذلك، فإن استغلال الأراضي غير المستغلة سيسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على المنطقة بفضل هذه الجهود، ستتحول هذه الأراضي إلى مشاريع متنوعة تضيف لمسة جمالية للمحافظة وتعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمار والتنمية، منوهًا أن هذه الخطوة تبرز حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية والأصول العامة.

كما تعكس التزام المحافظة بتنفيذ استراتيجيات التنمية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التقدم الشامل في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أهمية استمرار جهود المحافظة في حصر الأراضي غير المستغلة، ويعرب عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمواطنين في محافظة الغربية

جاء ذلك على هامش توقيع محافظ الغربية، ومحمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، لبروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للبترول، لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية مواردها، وذلك بديوان عام محافظة الغربية.