الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا توما حبيب يستقبل المُنسق العامّ لخدمة يسوع السجين بمصر

توما حبيب
توما حبيب

استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الأب بولس نصيف، المُنسق العامّ لخدمة يسوع السجين، بحضور الأب عِمّانُوئيل محروس مسؤول الخدمة بالإيبارشية.

 

والتقى الأب بولس نصيف خدّام يسوع السجين، بسوهاج، في لقاء روحي، لمتابعة أحوال النشاط.


من جهة أخرى، وتحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استقبلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، فريق كورال "صوت السلام"، التابع لكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

 

جاء ذلك بمشاركة الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية، ومسؤولو، وأعضاء مختلف الأنشطة الخدمية بالكنيسة، وأبناء الرعية.

 

تضمنت الأمسية القراءات الكتابية، والتأملات، والترانيم الروحية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

 

يذكر أن فريق كورال "صوت السلام"، يضم مجموعة كبيرة من الأصوات الشابة في نسخته الرابعة، حيث تعود البدايات إلى التسعينيات من القرن الماضي.

 

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