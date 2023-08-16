الرئيس السيسي: إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يمكن منها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تلقى باهتمام بالغ، اليوم، مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف الرئيس السيسي في تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".