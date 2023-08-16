الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: استقبال أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر تأكيد على ثقة العالم بالموانئ المصرية

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استقبال ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم، تأكيد على ثقة العالم في تنمية وتطوير الموانئ المصرية.

وأكد نويصر، في تصريحات صحفية له، أن ميناء شرق بورسعيد نال النصيب الأكبر من التطوير والتنمية مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات أداء الميناء.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملاصقة ميناء شرق بورسعيد للمنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد ساهم في ثقل الميناء وجعله موقع استراتيجي لاستقبال السفن والعمل التجاري الدولي.

وتابع أن العالم يتجه إلى الوقود الأخضر لتقليل تأثير التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجة الحرارة والانبعاثات الكربونية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن تطوير الموانئ المصرية ساهم بشكل كبير في تحسين الاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.

يشار إلى أن استقبلت مصر أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم، قادمة من رحلة طويلة في طريقها إلى أوروبا.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم، إذ استقبلها ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة.

استقبال السفن ارتفاع درجة الحرارة الانبعاثات الكربونية الصناعية المتكاملة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس النائب أحمد سعد نويصر الموانئ المصرية انبعاثات الكربون

الأكثر قراءة

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

استقبال شعبى حافل للرئيس السيسى من أهالى السلوم ومطروح وسيدى برانى

مادلين طبر: خاننى التعبير بسبب حبى للزعيم عادل إمام

محلل سياسي ليبي يكشف لـ “الدستور” المستفيدين من الاشتباكات .. والسيناريوهات المقبلة

تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

المنسق العام للحوار الوطنى: رفع مخرجات الحوار لرئيس الجمهورية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس