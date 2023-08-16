لتسجيل رغبات المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2023

بالتزامن مع بدأ طلاب المرحلة الثانية التقديم بتنسيق الكليات للعام 2023 وأصبح رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، في الأعلى بحثُا عبر محرك "جوجل".

رابط موقع التنسيق الالكتروني 2023

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط موقع التنسيق الإلكتروني:

يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي بالمرحلة الثانية 2023 بالتقديم عاى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات من خلال الضغط هـنــــا.

طريقة التقديم بموقع التنسيق الإلكتروني:

يتم الدخول على موقع التنسيق المخصص.

ويوضع رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ثم كتابة الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى، حيث يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

ويحدد الطالب أسلوب الاختيار سواء بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

كان أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر أغسطس، فيما أعلن أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية باجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%، ويستمر التقديم حتى يوم 19 أغسطس.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، نقدمها لكم: