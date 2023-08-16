لتسجيل رغبات المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2023
بالتزامن مع بدأ طلاب المرحلة الثانية التقديم بتنسيق الكليات للعام 2023 وأصبح رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، في الأعلى بحثُا عبر محرك "جوجل".
رابط موقع التنسيق الالكتروني 2023
ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط موقع التنسيق الإلكتروني:
يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي بالمرحلة الثانية 2023 بالتقديم عاى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات من خلال الضغط هـنــــا.
طريقة التقديم بموقع التنسيق الإلكتروني:
يتم الدخول على موقع التنسيق المخصص.
ويوضع رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
ثم كتابة الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى، حيث يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
ويحدد الطالب أسلوب الاختيار سواء بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023
كان أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر أغسطس، فيما أعلن أعداد الطلبة المستهدفين بتنسيق المرحلة الثانية باجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%، ويستمر التقديم حتى يوم 19 أغسطس.
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، نقدمها لكم:
- يوم السبت الموافق 19 أغسطس : اللغة العربية والتربية والدينية
- يوم الأحد الموافق 20 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
- يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس : الرياضيات البحته (جبر وهندسة فراغية)
- يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس : الاقتصاد والإحصاء
- يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس : الفيزياء والتاريخ
- يوم الخميس الموافق 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي
- يوم السبت الموافق 26 أغسطس : الكيمياء والجغرافيا
- يوم الأحد الموافق 27 أغسطس : الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)
- يوم الإثنين 28 أغسطس : الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحته (التفاضل والتكامل)
- يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس : الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)