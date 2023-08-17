كيف تحصل على لون "التان" لجسدك دون التعرض لحروق الشمس؟

الجميع في فصل الصيف يريد الحصول على سمار لطيف وعميق عند الذهاب إلى الشواطىء، لكن يجب أن تكون حذرًا حتى لا يتعرض لخطر الحروق ومشاكل الجلد.

في البداية يجب أن يكون على دراية بالمخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بنوع التعرض الطويل للشمس الذي يتطلبه الأمر مثل حروق الشمس رغم أنها مؤلمة في حد ذاتها، إلا أنها أكثر خطورة على الارتباط بينها وبين الورم الميلانيني وهو شكل من أشكال سرطان الجلد.

للحصول على لون التان بشكل آمن يجب اتباع الخطوات التالية:

استخدم واقيًا من الشمس عالي الحماية من الشمس.

هناك بعض المنتجات التي تتيح لك معرفة المدة التي يمكنك البقاء فيها في الشمس دون التعرض لحروق الشمس.

قم بتغطية جسمك بالكامل بسخاء باستخدام واقي الشمس

على الرغم من أهمية استخدام منتج يحتوي على عامل حماية عالٍ من الشمس، إلا أن الأهم من ذلك بكثير هو استخدام ما يكفي من كريم الوقاية من أشعة الشمس، يقوم معظم الناس ببساطة بوضع طبقة رقيقة من الكريم على وجوههم، ومع ذلك عندما تختبر إدارة الغذاء والدواء (FDA) عامل الحماية من الشمس للوقاية من الشمس فإنها تستخدم طبقة سميكة.

جهز منطقة مريحة

إذا كان لديك كرسي بجانب الشاطئ أو حمام السباحة اسحبه إلى منطقة تتلقى قدرًا كبيرًا من أشعة الشمس، قم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات وربما خذ كتابًا أو بعض الأنشطة الأخرى لإبقائك مشغولاً أثناء الاستلقاء.

استلقي في الشمس

قد تظنين أن أفضل طريقة للحصول على سمرة جيدة هي الاستلقاء لفترة طويلة من الزمن، لكن هذا قد يكون خطيرًا للغاية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة بشكل خاص، نظرًا لأن بشرتك لديها احتمالية أكبر للتفاعل بشكل سيئ.

ابدأ بنصف ساعة من التعرض الكلي

عندما تصبح بشرتك أغمق تدريجيًا، يمكنك التمدد لفترات أطول من الوقت.

اضبط مؤقتًا إذا كنت قلقًا من أنك ستنام أو تفقد الوقت.

امنح بشرتك بضعة أسابيع لتلتئم تمامًا إذا استلقيت لفترة طويلة وتعرضت للحرق.