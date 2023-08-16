الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

"ميناء السلوم".. أكبر المنافذ البرية وشريان الحياة غرب مصر

ميناء السلوم البري
ميناء السلوم البري

يعتبر ميناء السلوم الري، أكبر المنافذ البرية في مصر، حيث جرى الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وإنشاء منطقة لوجستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان، والميناء تبلغ مساحته 289 فدانا.

 

تضمن تطوير الميناء إنشاء 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداري وأمني وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل ومنطقة مخازن وثلاجات تبريد وتجميد على مساحة 21 فدانا بالإضافة إلى تحديث وسائل التأمين من خلال بوابات الـ x ray وكاميرات المراقبة. 

ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم  ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل إلى الصالة وإنهاء الإجراءات (المرور، الجمارك، الجوازات) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة، بما يسرع عبور الأفراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة ٧٣٠م٣/ يوم.

 

ويمثل ميناء السلوم البري شريان الحياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا حيث يساهم  في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

 

ميناء السلوم البري
التجارة البينية المنافذ البرية ساحات انتظار ميناء السلوم البري منطقة لوجستية معدلات التبادل التجاري

الأكثر قراءة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

تصدرت التريند.. القصة الكاملة لحديث مادلين طبر عن احتجاز الزعيم عادل إمام

الرئيس السيسى يلتقى عمد ومشايخ وأهالى مطروح

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

بينها أمن حدودنا الغربية.. ما دلالات زيارة الرئيس السيسى إلى السلوم؟

الرئيس السيسى: لا شهادة وفاة لأى شىء فى مصر وإحنا مع بعض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس