"ميناء السلوم".. أكبر المنافذ البرية وشريان الحياة غرب مصر

يعتبر ميناء السلوم الري، أكبر المنافذ البرية في مصر، حيث جرى الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وإنشاء منطقة لوجستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان، والميناء تبلغ مساحته 289 فدانا.

تضمن تطوير الميناء إنشاء 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداري وأمني وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل ومنطقة مخازن وثلاجات تبريد وتجميد على مساحة 21 فدانا بالإضافة إلى تحديث وسائل التأمين من خلال بوابات الـ x ray وكاميرات المراقبة.

ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل إلى الصالة وإنهاء الإجراءات (المرور، الجمارك، الجوازات) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة، بما يسرع عبور الأفراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة ٧٣٠م٣/ يوم.

ويمثل ميناء السلوم البري شريان الحياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا حيث يساهم في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.