محمد رشوان يشيد بدور الشركة المتحدة في تنظيم البطولة العربية للجودو بالعلمين

أشاد محمد رشوان، البطل الأوليمبي للعبة الجودو، بدور الشركة المتحدة الراعية للبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين حتى ١٨ من الشهر الجاري، وتنظيمها بهذا المستوى العالي، مشيرًا إلى أن الصالات المخصصة للبطولة جرى إقامتها على رمال شاطئ العلمين أمام البحر، كما أن الصالات مكيفة وتتضمن جزءا لتسخين اللاعبين، والمدرجات على الرغم من صغرها إلا أنها أستوعبت أهالي اللاعبين والمشجعين.

وعن مستقبل لعبة الجودو في مصر، قال البطل الأوليمبي إن اللاعبين المصريين حققوا مراكز متقدمة بالبطولة إذ حقق عبد الرحمن صبرة المركز الأول والميدالية الذهبية، ونادي الرحاب حقق مركز أول بنات، مشيرًا إلى أنه يرى توزيع الميداليات بين اللاعبين العرب أمر جيد، ويحفز اللاعبين على المنافسة.

وحقق المصريين أول 3 مراكز لاعبين ،لليوم الثاني من منافسات البطولة، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية على حلمى، المركز الثانى والفضية إياد محمد، وعلى مستوى المركز الثالث والبرونزية ياسين ياسر، أحمد العوضى الثالث مكرر من الكويت.

وشدد محمد رشوان، على أن «الناس كلها مبسوطين» بالبطولة العربية للجودو، لافتًا إلى أن الإقامة والطعام من الأمور التي نالت استحان الجميع.

واختمم تصريحاته قائلا إن بطولة الجودو تقام بمدينة العلمين لأول مرة، وهي بطولة للأندية؛ إذ أنها تقام مرتين بالعام على إحدى الأراضي العربية، كلبنان والكويت والسعودية، ومن المقرر أن تقام البطولة للمنتخبات بعد شهرين في دولة تونس.

المتحدة تعلن التبرع بأرباح مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وكانت «المتحدة» أعلنت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.