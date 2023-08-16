الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ثريا أحمد البدوي رئيسًا لـ"العلاقات العامة والإعلان" في "إعلام القاهرة"

الدكتورة ثريا أحمد
الدكتورة ثريا أحمد البدوي

أصدر  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرارا بتعيين الدكتور ثريا أحمد البدوي رئيسا لقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة، حمل القرار رقم 891 لعام 2023.

الدكتور ثريا أحمد البدوي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، حاصلة على درجة الدكتوراه باللغة الفرنسية من كلية العلوم الاجتماعية قسم الاتصال بجامعة كويبك بكندا والماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وشغلت قبل تولي المنصب الجديد منصب مدير مركز بحوث المرأة في كلية الإعلام جامعة القاهرة منذ سبتمبر 2022، ووكيلة الدراسات العليا في إحدى الجامعات الخاصة والعربية. وهي عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في قطاع الدراسات الإعلامية.

وتعد أ.د ثريا أحمد البدوي ضمن الأعضاء البارزين في الهيئة الاستشارية للعديد من المجلات الأكاديمية المصرية والعربية والدولية، ولها بحوث منشورة باللغة الإنجليزية وفقا للتصنيفات الدولية المعتمدة، ومجموعة من المؤلفات في مجال التنظير والإعلام الرقمي والعلاقات العامة.

حصلت أ.د ثريا أحمد البدوي على عدة جوائز تقديرا لدورها الريادي والأكاديمي منها حصدها جائزة أفضل أستاذة جامعية لعام ٢٠١٨ من شبكة إعلام المرأة العربية.

الدكتورة ثريا أحمد البدوي العلاقات العامة كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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