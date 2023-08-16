"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التحسن بالطقس مستمر حتى الأسبوع المقبل، كما أن البلاد تشهد انخفاضًا بشكل أكثر خلال الأيام المقبلة، فيعيش الأشخاص تحسنًا في الأحوال الجوية، كما تسجل درجات الحرارة الفترة الحالية قيمًا أقل من المعدل الطبيعي لها خلال أغسطس.

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك الانخفاض جاء بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، إضافة لمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، تلك التي تتسبب في الشعور بالاعتدال في الأجواء.

ويكون الطقس خلال الأيام المقبلة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت على وجود نشاط رياح على السواحل الشمالية تصل سرعتها بين 50 و60 كم في الساعة، والتي تتسبب في ارتفاع الأمواج من 2 لـ2.5 متر، وحذرت الهيئة أيضًا المصطافين من الأمواج، حيث تكون عالية خلال هذه الأيام.

كما حذرت من تيار السحب الذي يحدث في معظم الشواطئ الرملية، ويبدأ من عمق متر تقريبًا حين تحتاج المياه التي تتدفق مع الأمواج أن تعود مرة أخرى لداخل البحر، فترجع المياه على أي قناة رملية كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر فيكون تيار الماء شديدًا وسريعًا مما يؤدي للغرق، حيث إنه يأخذ أي شيء أمامه لداخل البحر، لذلك يجب توخي الحذر عند النزول للبحر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس في المحافظات:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34- 25

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 31- 24

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء 39- 30

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 35- 24

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 42- 28