وكيل "رياضة الغربية": دورات تدريبية لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأنه في إطار خطة المحافظة لحياة كريمة بالمحلة الكبرى، بدأت اليوم الدورات التدريبية لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل، فى التخصصات المختلفة الصناعية والتجارية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الدورات التدريبية التي أقيمت اليوم، تم تدريب ٢٩ فني سكرتير بالتعليم الفني غرب المحلة، 20 فنى تسويق، ٢٠ فنيين تركيبات كهربائية بالصناعات بنات، 10 فنيين ملابس جاهزة، 10 فنيين تجهيز منسوجات، 10 فنين حاسبات، بإجمالى عدد ٨٩ خريجًا وخريجة للتعليم الفني، بإشراف مدير عام التعليم الفني، وتنفيذ مدير إدارة التعليم الفني الصناعي والتجاري بالمديرية.