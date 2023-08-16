سلطات دونيتسك الأوكرانية: 4 قتلى و7 جرحى فى قصف روسى للمنطقة خلال 24 ساعة

أكدت سلطات دونيتسك الأوكرانية سقوط 4 قتلى و7 جرحى فى قصف القوات الروسية للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لخبرعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع البريطانية، فى آخر تحديث استخباراتى لها الجمعة، بأنه خلال الأسبوعين الماضيين، نفذت روسيا عدة موجات من الضربات ضد الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب باستخدام طائرات دون طيار.

وقالت الوزارة- فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن روسيا تحاول على الأرجح إجبار الشحن الدولى على وقف التجارة عبر الموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات دون طيار قد ضربت أهدافًا على بعد 200 متر من الحدود الرومانية، ما يشير إلى أن روسيا قد طورت قدرتها على المخاطرة لشن ضربات بالقرب من أراضى حلف شمال الأطلسى (الناتو).