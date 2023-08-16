الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلطات دونيتسك الأوكرانية: 4 قتلى و7 جرحى فى قصف روسى للمنطقة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أكدت سلطات دونيتسك الأوكرانية سقوط 4 قتلى و7 جرحى فى قصف القوات الروسية للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لخبرعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع البريطانية، فى آخر تحديث استخباراتى لها الجمعة، بأنه خلال الأسبوعين الماضيين، نفذت روسيا عدة موجات من الضربات ضد الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب باستخدام طائرات دون طيار.

وقالت الوزارة- فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن روسيا تحاول على الأرجح إجبار الشحن الدولى على وقف التجارة عبر الموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات دون طيار قد ضربت أهدافًا على بعد 200 متر من الحدود الرومانية، ما يشير إلى أن روسيا قد طورت قدرتها على المخاطرة لشن ضربات بالقرب من أراضى حلف شمال الأطلسى (الناتو).

التواصل الاجتماعي الدفاع البريطانية الحدود الرومانية الشحن الدولي القاهرة الإخبارية الطائرات بدون طيار الموانئ الأوكرانية

الأكثر قراءة

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

التعليم العالى: 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

سقوط 17 ديلر مخدرات في 24 ساعة

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس