أبرز المعلومات عن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لطلاب الثانوية العامة

تصدرت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء محركات البحث الأولى على جوجل، ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة خاصة فى المرحلة الثانية للتنسيق عنها، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز 9 معلومات عنها.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

1_ أول كلية مصرية وعربية متخصصة فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

2_ تعد كلية من القمة الجديدة والتى تعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكره تهدف إلى مواكبة التطور الذى يشهده العالم فى علوم تكنولوجيات الفضاء.

3_ مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة وتعد دمج لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها.

4_ تهدف الكلية إلى تخريج كوادر علمية قادرة على العمل بمنظومة الفضاء العربي والإفريقي والدولي ولتشكيل حجر الأساس الذى تستند عليه برامج الفضاء المصرية والعربية والافريقية وأجهزتها المختلفة.

5_ تمنح جامعة بنى سويف بناءا على توصية مجلس الكلية درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

6_ قامت الكلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الداخلية والخارجية مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية فى مجال التدريب العلمى والأكاديمى للطلاب والتعاون والتعاون البحثي في المشروعات العلمية.



7_ يقوم بالتدريس بالكلية نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مجال علوم الملاحة الفضائية واتصالات وديناميكا الفضاء، وانتداب عدد من الأساتذة المتخصصين فى مجال الفضاء من روسيا وألمانيا ووكالة الفضاء الأمريكية(ناسا).

8_ يوجد بالكلية عدد من الأقسام والبرامج ومنها "قسم الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء، قسم اتصالات الفضاء، برنامج علوم الملاحة الفضائية، برنامج علوم الفضاء والملاحة "برنامج خاص ومتميز بمصروفات".

9_ تتيح الكلية العمل للخرجين فى عدد من المجالات ومنها "هيئات الاستشعار والأرصاد وعلوم الفضاء ووكالات الفضاء، هيئات الملاحة البحرية والجوية والطيران المدنى والمطارات، وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والانتاج الحربى والبترول، الجامعات ومعاهد الطيران ومراكز البحث العلمى، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية (تحكم، استقبال، تتبع)، مصانع الالكترونيات والمستشعرات والمهمات الفضائية، شركات الهاتف المحمولة والاتصالات والصناعات المغذية لها، تدريس العلوم الأساسية وعلوم الفضاء بالمؤسسات التعليمية المختلفة.