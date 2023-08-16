شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة: الرئيس السيسي كتب شهادة ميلاد جديدة للواحة

قال الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة، إن واحة سيوة لها طبيعة خاصة وعانت منذ سنوات طويلة من مشاكل مزمنة، حيث حظيت سيوة باهتمام كبير من القيادة السياسية لحل تلك المشاكل كالصرف الزراعي التي عانت منها الواحة لأكثر من 30 عاما.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عقب توليه حكم مصر وعد بإنهاء مشكلة الصرف الزراعي وتنمية الواحة ووضعها علي خريطة السياحة العالمية ونحن اليوم نجني ثمار وعود الرئيس حيث تم شق القناة المفتوحة مع محطة الرفع ولأول مرة يتم تنفيذ شبكة صرف صحي وإنشاء محطة تحلية بسيوة ومحطة للطاقة الشمسية وإنشاء طريق خرساني وإصلاح الطريق الإسفلتي المؤدي من سيوة لمطروح، فضلا عن تطوير المزارات ومدخل المدينة بما يتناسب مع طبيعة الواحة البيئية.

وأكد أنه تم الاهتمام أيضا بالحرف اليدوية للمرأة الآسيوية حيث تم تنمية وتدريب المرأة على المشغولات اليدوية والحرفية والتطريز وبدأت في العمل بمصنع السجاد، فضلا عن تدريب السيدات الذين يعملون في منازلهم وعرض منتجاتهم المميزة والتي تعبر عن واحة سيوة وتحسين دخلهن فضلا عن تشغيلهن في مصانع التمور، قائلا: "شكرا للرئيس علي توجيهاته بتنمية الواحة والاهتمام بها ووضعها علي خريطة السياحة العالمية".

ولفت إلى سعادة جميع أهالي واحة سيوة عقب تدخل الرئيس السيسي وإنهاء فترة المسكنات وإحياء سيوة من جديد مرددا "الرئيس السيسي كتب شهادة ميلاد جديدة للواحة" موضحا أنه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء تم وضع خريطة لتطوير سيوة واستيعاب مليون سائح واحياء البنية التحتية، مشيرا إلي أن جميع قبائل سيوة في انتظار الرئيس السيسي بمدينة السلوم لتقديم الشكر له على تنمية محافظة مطروح بشكل عام ومدينة سيوة بشكل خاص" واحة سيوة تجني ثمار وعود الرئيس.. داعمين الرئيس ومساندين له لتنمية مصر ".