الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حسان النعماني يشهد حفل استقبال طلاب المرحلة السابعة بجامعة الطفل

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل استقبال ١١٢ طالب وطالبة بالمرحلة السابعة بجامعة الطفل، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وفي بداية كلمته أكد رئيس الجامعة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، لذا تحرص الجامعة على احتضان المتميزين من أجل تمكين أطفالنا وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع والتميز، وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لطلاب جامعة الطفل، لخلق جيل ناجح نعزز لديه مفهوم المواطنة والانتماء للوطن قادر على قيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة، فصناعة الموهوبين تعتبر مشروع قومي نرعى فيه العقول المبدعة، مرحباً بالطلاب الجدد وأولياء الأمور، ومعرباً عن سعادته بوجودهم فى رحاب جامعة سوهاج.

وأشار الدكتور خالد عمران إلى أن جامعة الطفل عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، موجهاً خالص شكره وتقديره لكافة فريق عمل برنامج جامعة الطفل لما يقوموا به من مجهودات في تنفيذ الفعاليات والانشطة المختلفة المتميزة، متمنيًا لهم قضاء وقت علمي مفيد بالجامعة وتحقيق أكبر استفادة وحثهم علي الاجتهاد والتفوق.

وأضاف الدكتور محمد حشمت أنه بلغ عدد طلاب المرحلة السابعة ١١٢ طالب وطالبة، سيشاركون في الأنشطة العلمية المختلفة، حيث سيتم خلال الدراسة تدريب الطالب على عدد كبير من المواد الأساسية فى مختلف النواحى العلمية كالصحة والطاقة المتجددة والبيئة وعلم المصريات، تؤهلهم فى المستقبل للالتحاق بكليات علوم الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وريادة الأعمال والآداب والحضارة والطاقة المتجددة.

وجدير بالذكر ان الحفل اشتمل على التعريف ببرنامج جامعة الطفل وأهدافه ونظام الدراسة به وفتح باب الحوار والمناقشة مع أولياء الأمور، كما تضمن الحفل عرض تقديمي، وعدد من الفقرات الفنية قدمها طلاب جامعة الطفل.

أعضاء هيئة التدريس اهتماما خاصا الاتصالات وتكنولوجيا التحاق البحث العلمي الأنشطة المختلفة الانتماء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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