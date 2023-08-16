الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

20 برنامجا بـ8 كليات.. تفاصيل مصروفات جامعة حلوان الأهلية

جامعة أهلية
جامعة أهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تطرح الجامعة هذا العام ٨ كليات تتضمن ٢٠ برنامجا.

ويمكن التقدم إلكترونيا للالتحاق بالجامعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامي 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:

App2.helwan.edu.eg/hnu

وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتي:

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها ٥٠٠٠٠ جنيه مصري والحد الأدنى للقبول ٥٣٪  
Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration 
وتتضمن عدد من البرامج وهى:
معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى 
- Business lnformatics and Digital Transformation
- اللوجستيات وسلاسل الإمداد 
- Logistics and Supply Chain
- نظم الذكاء وتحليل الأعمال 
- Business lntelligence and Analytics Systems 
- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال
- Digital Economics and Enterpreneurship

كلية الفنون والفنون التطبيقية  Faculty of Arts and Applied Arts
وإجمالى مصروفاتها (٥٠٠٠٠) جنيه مصري ويكون الحد الأدنى للقبول ٥٣٪ وتتضمن عدد من البرامج وهي:
-التصميم الداخلى البيئى 
-  Environmental lnterior Design
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
- Animation and Visual Effects
- الاتصال البصرى وفنون الميديا
- Visual Communication and New Media Design

كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها (٦٥٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٨٪ وتتضمن برامج التالية:
- هندسة النظم الذكية 
- Intelligent Systems Engineering
- العمارة والتصميم البيئى
- Architectural and Environmental Design
- هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- Robotics and Mechatronics Engineering
- هندسة الالكترونيات التطبيقية
- Applied Electronics Engineering
- هندسة المصانع الرقمية 
- Digital Factories Engineering
- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع
- Sustainable Urban Design and Landscape

كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصري والحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪ وتشمل برنامج:
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
- Biotechnology and Genetic Engineering

كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (٦٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٠ ٪ وتتضمن البرامج التالية:
- علوم البيانات
- Data Science 
- هندسة برمجيات الروبوتات
- Robotics Software Engineering 
- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة 
- Multimedia Software Engineering

  كلية طب الاسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها  الدراسية (١١٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٧٨٪ وتتضمن برنامج:
- طب الفم والأسنان 
- Oral and Dental Medicine

كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy
ومصروفاتها (٩٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪ وتتضمن برنامج:
- العلاج الطبيعى 
- Physical Therapy

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتتضمن برنامج:
تكنولوجيا المختبرات الطبية
- Technology of Medical Laboratories

الأهلية الالكترونيات الأسنان الأزهرية التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا التحول الرقمي

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