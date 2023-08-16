حبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل جاره، لسرقة شقته فى الطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الطالبية، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته لسرقة شقته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.