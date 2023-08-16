الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية 4 أيام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل جاره، لسرقة شقته فى الطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الطالبية، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته لسرقة شقته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

النيابة العامة قتل جاره الطبيب الشرعي الوفاة مسرح الجريمة مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

"مياه أسيوط" تتابع توسعات محطة عرب المدابغ استعدادًا لدخولها الخدمة

"التعليم العالى" تلاحق الكيانات الوهمية.. وتغلق جامعة "قاردن سيتى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية