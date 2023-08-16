الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

حبس راكب
حبس راكب

قررت نيابة النزهة حبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، تمكنت ضبط راكب مصرى بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

بداية الواقعة  كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لأى شىء مخالف، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًّا تم ضبط 20 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 200 قرص.

نيابة النزهة المباحث الجنائية الاقراص المخدرة سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي الإجراءات الجمركية

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