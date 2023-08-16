لبنان يعلن بدء التنقيب عن النفط.. ووزير الطاقة اللبناني: النتائج ستظهر خلال شهرين أو ثلاثة

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الأربعاء، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر.

وقال حمية، عبر حسابه على "إكس"، إن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها، دون المزيد من التفاصيل.

من جانبه، صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه من المفترض أن تظهر نتائج الحفر خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال فياض في تصريح له من مطار بيروت "متفائلون وهذا التفاؤل أبدته شركة "توتال" التي أشارت إلى وجود حقل محتمل وكبير في البلوك رقم ٩".