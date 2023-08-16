الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارًا بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة لعام 2023، المستوفين المدد البينية اللازمة للترقى حتى يوم 30 /6 /2023، وفيما يلى نرصد الفئات المستحقة للترقية:

يسري القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

يسرى أيضًا على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم. 

يستحق الترقية شاغلو الوظائف التخصصية بالدرجة الثالثة "ج"، الثالثة "ب"، الثانية "ب"، الثانية "أ" المستوفون مدة بينية لا تقل عن 3 سنوات.

يستحق الترقية شاغلو الوظائف التخصصية بالدرجة الأولى "ب" المستوفون مدة بينية لا تقل عن سنة.

يستحق شاغلو مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة شاغلو الدرجة الوظيفية السادس "ب"، السادس "أ"، الخامس "ب"، الخامس "أ"، الرابع "ب"، الرابع "أ"، الثالث "ج"، الثالث "ب"، الثالث "أ"، الثانى "ب" المستوفون مدة بينية لا تقل عن 3 سنوات.

فيما يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 /6 /2023.

تستحق شاغلو درجة كبير أو المستوى الوظيفى الأول "أ" تكرارى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني "أ"، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث "أ"، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة "5%" من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترقية ترقيات مستحقى الترقية علاوة ترقية حافز

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