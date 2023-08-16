الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم طفلة.. 4 مصابين فى حادث تصادم بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 4 مواطنين بينهم طفلة بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة نارية صباح اليوم الأربعاء، أمام عزبة شعبان التابعة للوحدة المحلية بقرية هوارة بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية أمام عزبة شعبان بهوارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وتبينّ إصابة 4 مواطنين بالحادث بإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

4 مواطنين تروسيكل دراجة نارية عزبة شعبان مركز شرطة الفيوم النيابة شرطة النجدة محافظة الفيوم

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