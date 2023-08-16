تقام غدا.. تفاصيل حفل فرقة "فؤاد ومنيب" بمهرجان العلمين

تقيم إدارة مهرجان العلمين حفلا موسيقيا لفرقة فؤاد ومنيب غدا الخميس 17 أغسطس على مسرح الشارع بنورث سكوير.

ومن المقرر أن يكون الحفل مجاني للجمهور ويعد أولى حفلات فرقة فؤاد ومنيب خلال هذا الصيف.

ويقدم الثنائي محمد فؤاد عازف البيانو وأحمد منيب عازف الكمان، خلال الحفل مجموعة متميزة من مؤلفاتهم الموسيقية ومنها العاصفة وموعد مع الغروب وضائع وضحكة.

يذكر أن الثنائى فؤاد ومنيب تقابلا لأول مرة عام 2015 حيث كان منيب مقيمًا في ألمانيا وفؤاد في مصر، تعاونا معًا وعملا على مؤلفاتهما الموسيقية وتقابلا بعد شهور من التعاون عن بعد ليقيما حفلهما الأول بالإسكندرية فى نهاية 2015.

وقدم الثنائى حفلات عديدة على كبرى مسارح مصر ومنها، دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وساقية الصاوي إلى جانب المشاركة في بعض المهرجانات المحلية والدولية.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضي، وتليه حفلات للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي، وسيقام سباق"تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري"، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتضمنت الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.