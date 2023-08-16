الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاضرات وورش عمل للنشء بمكتبة الإسكندرية

ورش عمل بمكتبة الإسكندرية
ورش عمل بمكتبة الإسكندرية

نظَّمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات محاضرة "النوم سلطان" والتي قدمتها الدكتورة جيداء مكي؛ أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري أمراض النوم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وورشة عمل "افهم خريطة عقلك" والتي قدمتها دينا حلمي؛ المستشار الأسري والتربوي، وذلك عبر برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور في عامه الثامن تحت شعار "العافية النفسية للجميع" خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

تُعد محاضرة "النوم سلطان" هي أحد محاضرات سلسلة "أعرف مخك" والذي ينظمه البرنامج بالتعاون مع الفصل الطلابي المصري التابع للأكاديمية الأمريكية لعلوم وأمراض المخ والأعصاب، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة تدريس كلية الطب بجامعة الإسكندرية، حيث تهدف السلسلة لتبسيط المفاهيم الصحية والنفسية لكل أفراد الأسرة، وأيضًا تحاول السلسلة توضيح العلاقة بين أنماطنا الحياتية وحالتنا النفسية والمزاجية.

 أما ورشة عمل "افهم خريطة عقلك" فهي ورشة عمل تفاعلية للنشء تتناول الأخطاء الشائعة في التفكير والتي تمنعه من إدراكه لذكائه ومهاراته المتعددة؛ من خلال بعض الألعاب التي تقدم له أيضًا الحل لتفادي هذه الافخاخ العقلية.

تأتي تلك المحاضرة وورشة العمل ضمن برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور الذي يقدم العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تشمل كل أفراد الأسرة، والتي تهدف إلى مجتمع متعافٍ تسوده علاقات صحية من خلال تلبية احتياجات جمهور البرنامج.

جدير بالذكر أن البرنامج يُقدَّم بشكل مجاني ومفتوح لكل أفراد الأسرة.

مكتبة الاسكندرية قطاع المكتبات افهم خريطة ورشة عمل تفاعلية للنشء برنامج مكتبة النشء

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

"تموين المنوفية" تحرر محضرًا ضد محطة وقود لبيعها مواد بترولية رغم غلقها

محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لمحتكرى ومروجى السلع منتهية الصلاحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية