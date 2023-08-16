الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تبدأ من 500 جنيه.. أسعار الشقق المصيفية بالإسكندرية (صور)

شقق مصيفية
شقق مصيفية

تشهد الإسكندرية خلال فصول الصيف ازدحاما شديدا من قبل المصطافين الذين يأتون إليها للاستمتاع بشواطئها وقضاء إجازة صيفية سعيدة.

 

ورصدت “الدستور” أسعار الشقق المصيفية في الاسكندرية، والتي ترتفع أسعارها مع ارتفاع نسب الإشغالات ولكنها ما زالت تقل عن أسعار المناطق الساحلية الأخرى، لتظل الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول للمصطافين.

 

قال سعيد مرعي، سمسار بالإسكندرية، إن أسعار الشقق المصيفية تزداد تحديدا في شهري يوليو وأغسطس وهما ذروة الموسم الصيفي، نظرا لتزايد الإقبال من المصطافين.

 

وتابع مرعي، أن أسعار الشقق المصيفية تتحدد على حسب مسافة قربها أو بعدها عن البحر ومساحتها، لتبدأ من ٥٠٠ جنيه في الليلة الواحدة حتى ٢٠٠٠ جنيها.

 

وقال حمدي محمود، سمسار بالإسكندرية، إن هذه الشقق المصيفية تتكون من غرفتين وصالة وفرانده، وكلما زادت مساحتها وجودة الأثاث كلما زادت تكلفتها للإيجار اليومي.

 

وتابع، أن أقصى سعر للشقق المصيفية في الليلة الواحدة هو ٢٥٠٠ جنيها، وهي إطلالاتها مباشرة على ساحل كورنيش البحر وهي المفضلة بالنسبة للمصطافين وزوار عروس البحر المتوسط.

شقق مصيفية
شقق مصيفية
شقق مصيفية
شقق مصيفية
شقق مصيفية
شقق مصيفية
أسعار الشقق المصيفية بالاسكندرية شواطىء الاسكندرية

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