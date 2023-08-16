وفاة طيار في رحلة من الولايات المتحدة إلى تشيلي

اضطرت رحلة جوية تابعة لشركة الطيران التشيلية Latam إلى الهبوط في بنما بعد تعرض أحد أفراد طاقم القيادة الثلاثة، لحالة طبية طارئة أدت إلى وفاته.

وذكرت الشركة أن الرحلة LA 505 التابعة للشركة، التي كانت في طريقها من مدينة ميامي الأمريكية إلى العاصمة سانتياغو، وعلى متنها 271 راكبا، اضطرت إلى الهبوط في مدينة بنما بسبب حالة طبية طارئة لأحد أفراد طاقم القيادة الثلاثة.

وقالت إنه على الرغم من تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، إلا أنه بعد تقديم المساعدة الطبية على الأرض، "للأسف توفي الطيار"، مضيفة: "تأثرنا بشدة بما حدث ونقدم خالص تعازينا لأسرة الطيار، ونعرب عن تقديرنا لمسيرته المهنية التي استمرت 25 عاما ومساهمته القيمة، واحترافه وتفانيه".

بدورها، أفادت سلطة الطيران المدني في بنما بأنها تلقت مكالمة طوارئ من طاقم رحلة Latam LA 505، يطلب فيها دخول المجال الجوي البنمي والهبوط في مطار توكومين الدولي.

وأوضحت أن الرحلة استأنفت مسارها عند الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، عندما أقلعت الطائرة من مطار توكومين الدولي، متجهة إلى سانتياغو دي تشيلي.