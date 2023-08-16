الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 15 شخصاً في انقلاب "ميكروباص" ببني سويف

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة "ميكروباص

أصيب 15 شخصاً، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى.

انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم ثناء محمد حسن 50 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، شعبان إبراهيم حسن 59 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد شعبان إبراهيم 23 سنة، مصاباً بجروج وسحجات بالجسم، مكة عاطف عبد الجواد 3 سنوات، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس 4 سم،  أم هاشم عبد الوهاب محمد 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أصيب سعيد أحمد محمد 37  سنة،  مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونجلاء شعبان إبراهيم  35سنة، مصابة  بجروح وسحجات، وكرمه عاطف عبد الجواد 5 سنوات، مصابة بجروح وسحجات، وأسماء إبراهيم عبد الحليم 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات، وملك الحسينى عبد الوهاب  12 سنة،  مصابة بجروح وسحجات، وأحمد عبد الرازق مسلم 36 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري، وتم نقلهم مستشفى الفيوم الجامعي لقربها من مكان الحادث وتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

فيما تم علاج أربع مصابين مكان الحادث ورفضوا نقلهم إلي المستشفي، بناء على طلبهم وتم أخذ إقرار عليهم وهم أحمد محمود سليمان  25 سنة، ومحمد سيد عيد  20 سنة، علي عبد العليم محمد  30 سنة، حسين أحمد عوض  38 سنة.
 

الطريق الصحراوي الغربي المستشفى أمن بني سويف انقلاب سيارة ميكروباص بني سويف شرطة النجدة

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