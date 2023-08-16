الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بدمياط

تكريم أوائل الشهادات
تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بدمياط

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أوائل الشهادات العامة والأزهرية، خلال حفل أقامته المحافظة بمدينة رأس البر، حضره النائب أسامة العبد، و النائب على العساس، والنائب حسن عبد الوهاب، والنائبة أيفيلن متى، والنائبة رحاب موسى، والنائبة هناء فاروق، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد أبو حجازي، والنائب وليد التمامي عضوا مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم، والشيخ وسيم متولي رئيس الإدارة المركزية بمنطقة دمياط الأزهرية. 

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرات شعرية لقصديتي "العلم مش غاية " و "شباب طلبوا العلم"  قدمها الطلاب، كما استهلت "المحافظ" كلمتها بتهنئة أوائل الشهادات العامة والأزهرية لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسي الماضي، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، معربة عن تقديرها واعتزازها بجهودهم، داعية الله أن يسدد خطاهم ويرعاهم.

كما وجهت "محافظ دمياط " التحية إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهود كبيرة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز، كما أشادت بجهود وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف للارتقاء بالمنظومة التعليمية لبناء جيل قوي قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت الشكر إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية على التنظيم الجيد للعملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي.

وكرمت "محافظ دمياط" أوائل الشهادة الثانوية العامة والفنية الذين حققوا مراكز على مستوى الجمهورية، وهم الطالب باسل بكر شعيب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة بشعبة علمى رياضة، والطالب حسن شفيق الحادق الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظه بالشعبة العلمية علوم، وكذلك الطالبة منة صبح الديب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة بالمدارس الفندقية،  والطالبة منة محمد عبد السلام الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى المحافظة بالمدارس الفندقية، وأيضًا الطالبة شهد حسام عبد الواحد الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظه في الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين.

كما كرمت الدكتورة منال عوض أوائل الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية "علوم ورياصة" والأدبية، وأوائل التعليم الفنى بجميع أقسامه "المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات والمدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات، أوائل المدارس الفنية تعليم مزدوج، المدارس الفنية وفق منظومة الجدارات"، وكرمت أيضًا أوائل الشهادة الإعدادية و الأوائل من ذوي الهمم، ووائل الشهادات الأزهرية "الثانوية والإعدادية والابتدائية".

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض الثانوية

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