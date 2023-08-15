ثروت الخرباوي يكشف لـ"الشاهد".. كيف تستقطب جماعة الإخوان الشباب؟

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إنه عندما يدخل الشخص للإخوان يتم إدخاله وهو شاب صغير من خلال العاطفة والطموح أن تكون الدولة إسلامية، وأن تعود الدولة لمجدها، وهو كلام عام ورقائق، وبعدها يقوم بحفظ بعض آيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية، ويقيم الليل.

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد كتاب "الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ"، والذي يجعل حسن البنا في صورة مقدسة، وتاريخ الإخوان مقدس، ويقرأه الشاب وينبهر وتقابله حالات الاغتيالات ويقال عنها إنها تهور من الشباب وأن هذا ليس من نهج الإخوان، وأن "البنا" قال عمن قاموا بالاغتيالات “ليسوا إخوان وليسوا مسلمين”، بعد اغتيال النقراشي.

يقع في ذهن الشاب الإخواني أنهم جماعة دينية

وتابع، أنه يقع في ذهن الشاب الإخواني انهم جماعة دينية تريد أن يعود الدين للناس وكأنه هجر عنهم وذهب لآفاق بعيدة وهذه المشاعرالتي توضع في الشباب.