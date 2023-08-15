الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيئة تكشف تفاصيل إنقاذ 5 طيور فلامنجو بعد ضبطها بمنطقة سيدى جابر

طيور الفلامنجو
طيور الفلامنجو

كشف الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، عن تفاصيل إنقاذ 5 من طيور البشاروش (الفلامنجو) بعد ضبطها فى إحدى الكافيتريات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية فى حالة سيئة، قائلًا: نتابع جميع الوسائل بتعليمات من وزيرة البيئة، حتى وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ننتظر أن تصل لنا الشكاوى مكتوبة.

 

وأوضح رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعرف على الأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

الفلامنجو مسئولة بجزء كبير عن التنوع والتوازن البيئي 

 

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، أنه تم التحرك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وتوصلنا للمكان، ووجدنا طيور الفلامنجو في الكافيتريا، وكانت في حالة سيئة، معقبًا: "هي من الحيوانات المهددة بالانقراض، ولا بد أن تكون لها رعاية خاصة، وهي مسئولة بجزء كبير عن التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في العالم".

 

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة، ومصادرة الطيور ونقلها إلى حديقة الحيوان، منوهًا بأنه طبقًا لقانون البيئة هذه الطيور يحذر بيعها أو ذبحها أو تداولها دون الحصول على التراخيص اللازمة، مردفًا: "ريش الفلامنجو لم يكن في كامل لياقته، والطيور غير قادرة الآن على الطيران".

طيور الفلامنجو منطقة سيدي جابر ضبطهم تفاصيل إنقاذ البيئة تكشف

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