الإتصالات: ارتفاع عدد منافذ البريد إلى 4401 مكتب بنهاية مايو 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى 4401 مكتب بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 4275 مكتب عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة 126 مكتب بمعدل نمو سنوي 2.95 % وشهري 0.33 % بعد ان سجل نحو 4391 مكتب في ابريل السابق عليه بزيادة نحو 10 مكاتب خلال شهر واحد .

وأكد التقرير - حصل “الدستور” على نسخة منه - أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل نحو 24.16 الف نسمة بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 24.43 الف نسمة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.13 % وشهري 0.08 % بعد ان سجل نحو 24.18 الف نسمة خلال ابريل السابق عليه.

وتابع أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد سجلت 4.87 مليون مستفيد خلال مايو الماضي مقارنة بنو 5.54 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 12.9 % وبنمو شهري 0.41 % بعد ان سجل نحو 4.85 مليون مستفيد في ابريل الماضي.

وأضاف أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت نحو 852 الف حوالة خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 751 الف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 13.36 % وشهري نحو 5.77 % بعد ان سجل 805 الف حوالة خلال ابريل السابق عليه.