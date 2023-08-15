مساعد وزير السياحة: نشهد تطورًا طبيعيًا من أجل تحسين مصر كمقصد سياحى

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة يشهد تطورًا طبيعيًا للمجهودات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين مصر كمقصد سياحي سواء من أماكن الإقامة أو الفنادق أو الطائرات القادمة إلى مصر، وهذا ساهم بشكل كبير في تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى في أنها تكون مقصدًا سياحيًا مغريًا بالنسبة لحركة السياحة العالمية بشكل عام.

وأضاف شريف، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور ليس نهاية المطاف، وإنما طموحاتنا تستهدف ضعف هذه الأرقام التي نشهدها، حيث إننا نستهدف 30 مليون سائح خلال عام 2028.

ثلاثة أهداف استراتيجية للوصول إلى الرقم المستهدف

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار، أننا نسير بخطى ثابتة، حيث إن استراتيجية الوزارة التي أعلنها وزير السياحة والآثار في نوفمبر الماضي حددت ثلاثة أهداف استراتيجية لتحقيقها للوصول إلى الرقم المستهدف، هما زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، وهذا مهم جدًا، وتشجيع الاستثمار بالخدمات والمنشآت الفندقية من خلال مضاعفة عدد الغرف، معقبًا: "نحن الآن لدينا 220 ألف غرفة، ونحتاج إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة".

وتابع: إننا نستهدف تحسين تجربة السائح في جميع مزاراته السياحية سواء سياحة ثقافية للأماكن الأثرية والمعابد، أو سياحة شاطئية.