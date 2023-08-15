الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج وتطالبهم باحترام الراية

طقس
طقس

قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، تستمر تحسن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة أقل من المعتاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن ارتفاعات نسب الرطوبة المعتادة والمشهور بها شهر أغسطس يقل إحساسنا بها فترة الليل بسبب نشاط الرياح ببعض المناطق، وفي الصباح نشاهد بعض السحب المنخفضة في سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد للقاهرة الكبرى مما يقلل من الإحساس بالرطوبة.

وتابع، أن هذا بالإضافة إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا، ويكون له تأثير إيجابي على الحدود المصرية.

ارتفاع الأمواج

وحث المواطنين على أهمية متابعة النشرات الجوية، بسبب حدوث بعض حالات غرق بالأيام الماضية، مطالبًا باحترام الراية لأن البعض يعاند وينزل المياه رغم ارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أنه يوجد ارتفاع في الأمواج في البحر المتوسط بداية من مطروح وبلطيم وبورسعيد، والتي تصل إلى 2.5متر وفي البحر الأحمر، خليج السويس والغردقة تصل إلى 3 أمتار وعلى المواطنين توخي درجات الحذر داخل المياه.

الأرصاد ارتفاع الامواج تحسن الأحوال الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة احترام الراية

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