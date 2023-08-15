الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على الوجه الأخر لـ نابليون بونابرت

جوزفين وبونابرت
جوزفين وبونابرت

تمر اليوم ذكرى ميلاد نابليون بونابرت" نابليوني دي بونابرته"، والذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 15 أغسطس 1769، والذي بزغ نجمه عبر الثورة الفرنسية، وارتبط لدي المصريين بالحملة الفرنسية على مصر.

في التقرير التالي نرصد الجانب الآخر من حياته كمحب وعاشق. 

تعد رسائل بونابرت إلى جوزفين من أجمل رسائل الحب في الأدب العالمي حيث تبرز عواطفه الصادقة تجاه المرأة التي أحبها من النظرة الأولى وتعلّق بها أشدّ التعلق.

وماجاء في رسالة جوزفين في رسالته ل بونابرت والتي جاءت عقب ولادة ولي عهده من ماري لويز:

 صحوت اليوم وفزع النواقيس يملأ الجو وهزيم المدافع يرن في الفضاء، فسألت عن السبب فقيل لي أن جلالة الأمبراطوره قد وضعت مولودا سيرث عرش فرنسا ويضيف صفحة مجد جديد إلى تاريخ أبائه .

 وقد كنت أو لو بلغتني هذه البشارة منك قبل أن اسمعها من أفواه الناس فكنت أفرح لفرحك وتقر عيناي بأن ترى لك من يخلد لك ذكرك ويورثه للأجيال المقبلة، فأن ساءك أنني تمنين سماع هذه البشارة من فمك فأن ما كان ما بيننا من العهج السابق شجعني على تعليل نفسي بهذه الأمنية، ولعل ذكرى أيامنا الماضية تشفع بي لديك وتبدد عن محياك غمامة الكدر والاستياء.

 لست أقصد ياصاحب الجلالة أن اراضيك بهذه الرسالة أو أكفر عن سيأتي الماضية اليك . فان تلك السيآت أعظم من أن يشفع بها ما اعنيه من مضض هذا الفراق واحتمله من اراجيف الوشاة . لاسيما وانني لا أعرف لنفسي حسنة سوى أنني أحببتك حبا يقرب من العبادة فكان جزاء حبي لك أنك فصمت عري مواثيقنا المقدسة بحجة انني لم ألد لك من يرث عرشك من بعدك . وبلغت منك القسوة أن اتهمتني بامور ما أنزل الله بها من سلطان.

ولست بلائمتك على تصرفك هذا ياصاحب الصولجان، ولكن راعني ما رأيت نفي  من اليأس اذا لم تقدر لي أن أحبك من يخلد لك ذكرك من بعدك. لذلك حاولت ان تنتزع حبي من قلبك ، فلجأت إلى غيري لتبلغ بها ما كانت نفسك تطمح إليه، فهنيئا لها من أمبرأطورة سعيدة وهنيئا لفرنسا بوارثها المقبل ، ولد رضيت بنصيبي هذا بعد أن اتملت منه في أول الأمر ما تنوء من ثقله راسيات الجبال، وكنت اقول يومئذ أن الزمان هو الطبيب.

تختتم جوزفين رسالتها: لما كنت اسمع بانتصاراتك الباهرة كنت أفرح وأشعر كأنني حاملة راية النصر. ولا أزال حتى الآن أتوق إلى سماع اخبار انتصاراتك وأتمنى أن تزيد منها كل يوم صفحة جديدة إلى تاريخك المجيد. 

أما عن “جوزفين” فهي “روز تاشر” أرملة جنرال أُعدم في عهد الٳرهاب في مرحلة الثورة الفرنسية ونجت هي من المقصلة بتدخّل بعض الأصدقاء النافذين لتجد نفسها أرملة وأمّاً لشاب وحيد هو “أوجين” وبنت هي “هروتانس” مع لقب فخم ورثته عن زوجها هو “فيكونتيسة البوهاماس”. أواخر تشرين الأول 1795 التقت هذه الأرملة ذات الشخصية الجذابة والبالغة من العمر اثنين وثلاثين عاماً الجنرال الشاب نابليون بونابرت الذي لم يتجاوز السادسة والعشرين من العمر في حفل أقامته في قصرها على شرف الجنرال الذي قدّم لٳبنها معروفاً أردات أن تشكره عليه.

ذكرى ميلاد نابليون بونابرت رسائل بونابرت إلى جوزفين ولي عهده من ماري لويز الثورة الفرنسية الحملة الفرنسية على مصر

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

"صحة الدقهلية" تنظم يوما علميا بالتعاون بين "إدارة المعامل" و"طب المنصورة"

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" (صور)

أول صور من تجهيزات حلقات برنامج "الجزيرة" عبر Extra News

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا في الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية