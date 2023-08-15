في ذكرى ميلاده.. تعرف على الوجه الأخر لـ نابليون بونابرت

تمر اليوم ذكرى ميلاد نابليون بونابرت" نابليوني دي بونابرته"، والذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 15 أغسطس 1769، والذي بزغ نجمه عبر الثورة الفرنسية، وارتبط لدي المصريين بالحملة الفرنسية على مصر.

في التقرير التالي نرصد الجانب الآخر من حياته كمحب وعاشق.

تعد رسائل بونابرت إلى جوزفين من أجمل رسائل الحب في الأدب العالمي حيث تبرز عواطفه الصادقة تجاه المرأة التي أحبها من النظرة الأولى وتعلّق بها أشدّ التعلق.

وماجاء في رسالة جوزفين في رسالته ل بونابرت والتي جاءت عقب ولادة ولي عهده من ماري لويز:

صحوت اليوم وفزع النواقيس يملأ الجو وهزيم المدافع يرن في الفضاء، فسألت عن السبب فقيل لي أن جلالة الأمبراطوره قد وضعت مولودا سيرث عرش فرنسا ويضيف صفحة مجد جديد إلى تاريخ أبائه .

وقد كنت أو لو بلغتني هذه البشارة منك قبل أن اسمعها من أفواه الناس فكنت أفرح لفرحك وتقر عيناي بأن ترى لك من يخلد لك ذكرك ويورثه للأجيال المقبلة، فأن ساءك أنني تمنين سماع هذه البشارة من فمك فأن ما كان ما بيننا من العهج السابق شجعني على تعليل نفسي بهذه الأمنية، ولعل ذكرى أيامنا الماضية تشفع بي لديك وتبدد عن محياك غمامة الكدر والاستياء.

لست أقصد ياصاحب الجلالة أن اراضيك بهذه الرسالة أو أكفر عن سيأتي الماضية اليك . فان تلك السيآت أعظم من أن يشفع بها ما اعنيه من مضض هذا الفراق واحتمله من اراجيف الوشاة . لاسيما وانني لا أعرف لنفسي حسنة سوى أنني أحببتك حبا يقرب من العبادة فكان جزاء حبي لك أنك فصمت عري مواثيقنا المقدسة بحجة انني لم ألد لك من يرث عرشك من بعدك . وبلغت منك القسوة أن اتهمتني بامور ما أنزل الله بها من سلطان.

ولست بلائمتك على تصرفك هذا ياصاحب الصولجان، ولكن راعني ما رأيت نفي من اليأس اذا لم تقدر لي أن أحبك من يخلد لك ذكرك من بعدك. لذلك حاولت ان تنتزع حبي من قلبك ، فلجأت إلى غيري لتبلغ بها ما كانت نفسك تطمح إليه، فهنيئا لها من أمبرأطورة سعيدة وهنيئا لفرنسا بوارثها المقبل ، ولد رضيت بنصيبي هذا بعد أن اتملت منه في أول الأمر ما تنوء من ثقله راسيات الجبال، وكنت اقول يومئذ أن الزمان هو الطبيب.

تختتم جوزفين رسالتها: لما كنت اسمع بانتصاراتك الباهرة كنت أفرح وأشعر كأنني حاملة راية النصر. ولا أزال حتى الآن أتوق إلى سماع اخبار انتصاراتك وأتمنى أن تزيد منها كل يوم صفحة جديدة إلى تاريخك المجيد.

أما عن “جوزفين” فهي “روز تاشر” أرملة جنرال أُعدم في عهد الٳرهاب في مرحلة الثورة الفرنسية ونجت هي من المقصلة بتدخّل بعض الأصدقاء النافذين لتجد نفسها أرملة وأمّاً لشاب وحيد هو “أوجين” وبنت هي “هروتانس” مع لقب فخم ورثته عن زوجها هو “فيكونتيسة البوهاماس”. أواخر تشرين الأول 1795 التقت هذه الأرملة ذات الشخصية الجذابة والبالغة من العمر اثنين وثلاثين عاماً الجنرال الشاب نابليون بونابرت الذي لم يتجاوز السادسة والعشرين من العمر في حفل أقامته في قصرها على شرف الجنرال الذي قدّم لٳبنها معروفاً أردات أن تشكره عليه.