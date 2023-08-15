رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى: قدمنا مهرجانًا يليق بحجم مصر بلد الفنون

وجه الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها وإيمانها بالمسرح والمهرجان، خاصة أنها وفرت له كل الإمكانيات المتاحة، كما وجه الشكر لكل الزملاء والعاملين بالمهرجان.

أكثر من 2000 شخص كانوا يعملون بالمهرجان

وأضاف رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 2000 شخص كانوا يعملون بالمهرجان بكل حب وإخلاص، لافتًا إلى أنه عندما تولى المسئولية كان يشعر حجم المسئولية بأن هذا المهرجان هو مهرجان الدولة، وكان لا بد أن يليق بحجم مصر بلد الفنون.

وتابع: سعداء بنقل شبكة تلفزيون الحياة لفعاليات المهرجان القومي للمسرح، والذي ساهم في الوصول إلى الجمهور بشكل مميز.

وأشار رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى أن إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على دورة العام المقبل كانت مفاجأة للفنانة الكبيرة وللحضور.