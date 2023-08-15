الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: تواجد العناصر الإرهابية بكثافة على الأراضى السورية يهدد أمن واستقرار المنطقة

الإرهاب
الإرهاب

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن كان هناك تأكيد من وزير الخارجية السوري على الاهتمام بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين إلى وطنهم. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا،  أن لجنة الاتصال أعادت التأكيد على المقررات الشرعية اتصالًا بقرار مجلس الأمن 22- 54، وعلى المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة بضروة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والحفاظ على مقدرات الشعب السوري، بالإضافة إلى قضية الإرهاب وما تعاني منه سوريا من انتشار التنظيمات الإرهابية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد ليس فقط سوريا، ولكن تهدد الإقليم بأكمله، وتهدد ما هو أوسع على نطاق عالمي. 

وأشار إلى أن تواجد العناصر الإرهابية بكثافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح وتواجد مستمر على الأراضي السورية أمر يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والأمن والاستقرار العالمي. 

سامح شكري وزير الخارجية المصري الازمة السورية وحدة الأراضي السورية اللاجئين السوريين

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